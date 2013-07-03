Кабмин даст госгарантии для привлечения 5 млрд грн на инфраструктурные проекты

Кабинет министров предоставит государственные гарантии для привлечения средств в объеме 5 млрд грн для достройки моста через Днепр в Запорожье, второй очереди объездной дороги в Днепропетровске и четвертой – в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

"Сегодня Кабмином принято решение о выдаче госгарантий на 5 млрд грн на три инфраструктурных проекта", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Президент Украины Виктор Янукович в ходе визита в Запорожье сообщил, что строительство мостов через Днепр в Запорожье планируется завершить осенью 2014 года.

Строительство автотранспортной магистрали через реку Днепр началось в 2004 году. Она состоит из 27 сооружений, среди которых: вантовый мост, стальной мост, 25 эстакад и путепроводов. Длина магистрали составляет 9,1 км.

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