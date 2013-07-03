“Укрзализныця” уволила 100 проводников за проезд пассажиров по чужим билетам

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) в январе-июне 2013 года уволила 100 проводников за предоставление пассажирам разрешения на проезд по чужим билетам, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"Есть случаи, когда пассажиры, договорившись с недобросовестными проводниками, едут по проездным документам, приобретенными на другую фамилию. За такие нарушения проводники жестоко наказываются - п первом полугодии уволено 100 человек",- цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Украины Владимира Козака.

Как сообщал УНИАН, с 6 апреля 2013 года оформление проездных документов на поездку железнодорожным транспортом осуществляется с внесением в проездной документ фамилии и имени пассажира. При посадке в поезд пассажир обязан предъявить документы, удостоверяющие личность.