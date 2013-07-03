В праздничный период продано 98% предложенных билетов на Крым

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) в праздничные дни 23 и 28 июня (Святая Троица и День Конституции Украины) продала 98% предложных билетов в крымском направлении, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"В обычные дни загруженность поездов составляла 77%, а в предпраздничные и праздничные дни достигала 97-98%, то есть средняя загруженность поездов в крымском направлении за июнь составила 87,4% - пассажиропоток стабильный",- цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Украины Владимира Козака.

По информации министерства, количество билетов в крымском направлении в июне 2013 года увеличилось на 5% - до 1,13 млн мест.

"Только в июне в Крым пассажирам «Укрзализныци» было предложено 1133,2 тыс. мест (1603 поезда). Это на 54 тыс. мест больше, чем в прошлом. А воспользовались услугами железной дороги в крымском направлении 884,6 тыс. пассажиров",- передает пресс-служба слова Козака.

Как сообщал УНИАН, примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупали за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.