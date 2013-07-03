Козак: «Укравтодор» установит гарантийные сроки эксплуатации объектов дорог

Новая редакция государственных строительных норм (ГСН) установит гарантийный сроки эксплуатации объектов автомобильных дорог, которые обяжут подрядчиков нести ответственность в случае нарушения строительных требований. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, со ссылкой на министра Владимира Козака.

"В настоящее время «Укравтодор» дорабатывает проект новой редакции строительных норм, где будут установлены гарантийные сроки эксплуатации объектов автомобильных дорог, например, на земляное полотно до 10 лет, асфальтобетонные и цементобетонные покрытия от 3 до 8 лет ", - цитирует пресс-служба министра.

Козак также отметил, что согласно международным стандартам, технический надзор за соответствием и своевременностью работ выполняет независимый инженер-консультант, который избирается на конкурсной основе, однако такой способ контроля пока возможен только в рамках проектов с международными организациями, поскольку законодательством не закреплены гарантийные сроки на объекты автомобильных дорог.

В то же время в пресс-службе сообщили, что для использования опыта независимого технического контроля на других объектах, финансируемых без привлечения кредитов международных финансовых организаций, «Укравтодор» до конца года при поддержке Всемирного банка инициировал проведение аудита для оценки существующей системы контроля качества дорожно-строительных работ в Украине.

"Предполагается, что независимый аудитор разработает рекомендации по совершенствованию системы контроля качества выполнения строительных и ремонтных работ. Мы сделаем систему на уровне международных", - передает пресс-служба слова Козака.

Согласно сообщению пресс-службы, также рассматривается вопрос финансовой ответственности подрядчика за некачественную работу. Для этого создан страховой гарантийный фонд, средства которого могут направляться на покрытие расходов, связанных с выполнением некачественных строительных работ в течение гарантийного срока.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины до конца 2013 года планирует полностью обновить государственные строительные нормы.