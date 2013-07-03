Украина внедряет 3 проекта по ремонту международных дорог на 1,1 млрд евро

В рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями (МФО) - Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Международным банком реконструкции и развития Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») и Министерство инфраструктуры внедряют 3 проекта по реконструкции и капитальному ремонту стратегически важных международных коридоров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

"Мининфраструктуры ведет переговоры с международными финансовыми организациями о продолжении модернизации международных транспортных коридоров на территории Украины. В рамках сотрудничества с финансовыми институтами внедряются 3 проекта: модернизация части автомобильных дорог М-03 (Киев-Харьков), которая ориентировочно требует 650 млн долл. США (500 млн евро), М-05 (Киев-Одесса), оценочной стоимостью 200 млн евро; и М-01 (Киев-Чернигов), которая требует 400 млн евро", - сообщили в пресс-службе министерства.

В сообщении также отмечается, что продолжается работа по привлечению международных инвесторов, а также поиску возможности участия в финансировании строительства и реконструкции украинских дорог отечественных инвесторов.

Кроме того, сейчас ведутся переговоры о расширении сотрудничества с международными финансовыми учреждениями и привлечении их к развитию автомобильных дорог: Знаменка - Луганск – Изварино (на участке Донецк - Днепропетровск – Киев) длиной 217 км и оценочной стоимостью 10,5 млрд грн.

Также переговоры ведутся и о развитии дорог Днепропетровск - Царичанка - Кобеляки – Решетиловка (148 км) для завершения которых необходимо 7,4 млрд грн. В это число входит автомагистраль в г. Запорожье с двумя внеклассовыми мостами через Днепр (9,1 км), а также 7 развязок и 26 инженерных сооружений.

"Для завершения первого пускового комплекса выделено 800 млн грн", - проинформировали в пресс-службе.

Вместе с тем, стоимость строительства последней очереди обхода г. Донецк, длиной 25,9 км составит 2,8 млрд грн для завершения ее четвертой очереди предусмотрено 565,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разработало проект Государственной целевой программы развития дорог общего пользования на 2013-2018 годы, стоимость которой составляет 264 млрд грн.

«Укравтодор» может быть вынужден отказаться от новых масштабных проектов ради ремонта дорог общегосударственного и местного значения.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине являются акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

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