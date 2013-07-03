Мировые расходы на информационные технологии вырастут до 3,72 трлн долл.

В 2013 году мировые расходы на информационные технологии (ИТ) вырастут по сравнению с 2012 годом на 2% и составят более 3,72 трлн долларов. Об этом сообщает аналитическая компания Gartner (США).

В сообщении отмечается, что ранее (в марте 2013 года – УНИАН) аналитики Gartner прогнозировали рост мировых ИТ-расходов в 2013 году на 4,1%. Снижение прогноза темпов роста на 2,1 п.п. аналитики обосновывают колебанием американской валюты, в которой и представлен прогноз. В то же время, без учета колебаний курса доллара рост ИТ-расходов в 2013 году прогнозируется на уровне 3,5%, что незначительно отличается от ранее представленного прогноза.

Корректировка прогноза в постоянной валюте определяется, в основном, более низким спросом на вычислительные устройства, если ранее аналитики прогнозировали рост расходов на устройства в 2013 году на 7,9%, то сегодня этот прогноз снижен до 2,8%. В частности, уже второй квартал подряд (4-й 2012 года и 1-й 2014-го) продолжается значительное падение объемов продаж персональных компьютеров. Что касается 2013 года, то, по прогнозу аналитической компании IDC (США), который обнародован 28 июня 2013 года, во втором квартале 2013 года падение объемов продаж ПК составит 11,7%, в третьем – 4,7%, в четвертом – 1,6%. Учитывая, что этот показатель в первом квартале 2013 года составил -13,3%, IDC ожидает падение объемов продаж ПК в 2013 году на 7,8% по сравнению с 2012 годом.

В то же время, как считают в компании Gartner, расходы на планшеты в 2013 году вырастут на 2,8%, а на мобильные телефоны (смартфоны и др.) - на 7,4%.

Что касается отдельных сегментов рынка ИТ, то наиболее крупным является глобальный рынок телекоммуникаций, который вырастет на 0,9% - до 1,655 трлн долл., что на 0,4% меньше, чем в 2012 году. Объемы продаж ИТ-сервисов вырастут до 926 млрд долл, что на 2,2% больше, чем в 2012 году, сегмент устройств (настольные и портативные компьютеры, планшеты, смартфоны и принтеры) вырастет на 2,8% - до 695 млрд долл., расходы на корпоративное программное обеспечение (ПО) и Дата-центры в 2013 году составят 304 млрд и 142 млрд долл. соответственно, с динамикой роста в 6,4% и 2,1% соответственно.

В 2014 г. рост расходов на ИТ в мире, согласно прогнозу компании, составит 4,1%, и достигнет почти 3,9 трлн долл.

В 2012 году, по оценке компании Gartner, мировые расходы на ИТ выросли по сравнению с 2011 годом на 2,1% и составили почти 3,62 трлн долл.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в 2012 году объем доходов от предоставления услуг сферы связи и информатизации в Украине вырос на 6,7%, и составил 62 млрд грн. При этом в 2012 году доходы от реализации услуг связи составили 52,3 млрд грн, от услуг сферы информатизации - 9,7 млрд грн.

По данным издания cnews (Россия), со ссылкой на исследовательскую компанию PMR объем ИТ-рынка (без телекоммуникаций) Украины в 2012 году, включая продукты и услуги, вырос на 2,9% - до 14,6 млрд грн (1,42 млрд евро). Основной статьей расходов украинских потребителей и компаний является аппаратное обеспечение, что свойственно развивающимся рынкам в целом, к которым относится и Украина. В 2011-2012 гг. в Украине наблюдался значительный рост спроса на аутсорсинговые ИТ-услуги. Темпы развития ИТ-рынка Украины в ближайшие 3-5 лет будут всецело зависеть от макроэкономической и политической ситуаций в стране. По прогнозу PMR, в 2013 году рост рынка составит также 2,9% - до 15 млрд гривень.

Справка УНИАН. Gartner, Inc. – одна из ведущих аналитических и консалтинговых компаний в сфере ИТ. Основана в 1979 году, штаб квартира размещена в Стамфорде (Коннектикут, США), компания проводит исследования в 85 странах, количество сотрудников – более 5 тыс.

PMR (Польша) - британско-американская компания, предоставляющая информацию о рынке, консультирование и услуги международным предприятиям, заинтересованным в странах Центральной и Восточной Европы, а также в других развивающихся рынках. Ключевые области работы PMR включают деловые издания (PMR Publications), консультации (PMR Consulting) и исследования рынка (PMR Research).

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