Киевский речпорт сменил исполняющего обязанности главы правления

Наблюдательный совет Киевского речного порта назначил временно исполняющим обязанности главы правления Дмитрия Депутатова, который до назначения занимал должность начальника отдела информационных технологий управления внутренней безопасности.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года временно исполняющим обязанности главы правления порта был назначен Владимир Диюна, который ранее занимал должность главного гидротехника компании "Киевпорт".

Справка УНИАН. Киевский речной порт специализируется на перевозках пассажиров водным транспортом, а также на разработке гравиевых и песчаных карьеров.