Евросоюз объявляет в Украине конкурс на еженедельную телепрограмму

Представительство Европейского Союза в Украине объявляет новый конкурс на производство еженедельной телевизионной программы, которая должна освещать вопросы, касающиеся Европейского Союза и сотрудничества между ЕС и Украиной, сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине.

Программа будет выходить в эфир 1-3 раза в неделю и будет транслироваться в прайм-тайм на общенациональном украинском телеканале. Кроме того, выпуски телевизионных новостей должны еженедельно транслироваться на украинских региональных телеканалах.

Программа должна быть направлена на группы, способные распространять информацию среди украинского общества, в частности, на представителей гражданского общества и академических кругов, бизнеса и медиа, а также на государственных служащих. Также целевой группой программы должны быть молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет.

В сюжетах следует сосредоточиваться на проблемах, интересных для широкой общественности. Программа может освещать вопросы и события в ЕС, в Украине и в странах - соседях ЕС. Кроме того, в сюжетах необходимо делать особый акцент на вопросах, связанных с проектами, которые реализуются в рамках сотрудничества между ЕС и Украиной, а также с ощутимыми результатами этих проектов для украинских граждан.

Как отметили в Представительстве ЕС, все потенциальные претенденты, отвечающие критериям отбора, приглашаются для представления своих начальных заявок на участие в конкурсе. На основе их будут отобраны 4-8 претендентов, которых пригласят к подготовке детальной заявки. Последний срок представления начальной заявки – 31 июля.

Как сообщал УНИАН, 1 июля закончился конкурс проектов в рамках Программы ЕС по поддержке политики регионального развития Украины, начатый в феврале этого года. Конкурс позволит региональным органам власти получить финансовую поддержку для реализации стратегий развития своих регионов.

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