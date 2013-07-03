Кабмин поддержал создание электронной системы документооборота в портах

Кабинет министров Украины одобрил проект создания Информационной системы портового сообщества, которая минимизирует бумажный документооборот при оформлении судов и грузов в украинских портах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«Внедрение информационной системы портового сообщества позволит минимизировать бумажный документооборот, сократить время оформления грузов, оптимизировать процесс транспортировки, сократить затраты всех участников транспортного процесса, увеличить производительность терминалов путем предоставления всем участникам транспортного и грузового процесса оперативной, корректной и легитимной информации»,- цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Украины Владимира Козака.

Согласно сообщению, к системе будут подключены порты, перевозчики, морские агенты, экспедиторы, таможенная, санитарная, ветеринарная, карантинная и другие службы, контрагенты порта.

Участники через информационную систему портового сообщества будут осуществлять обмен, проверку, оформление, расчеты и передачу любой информации, документов, достаточных для контроля и оформления грузов и транспортных средств при грузовых перевозках.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая 2012 года приняла Закон «О морских портах Украины», Президент Украины Виктор Янукович подписал его 8 июня.

Администрация морских портов Украины, создание которой предусмотрено в соответствии с принятым законом о морских портах, прошла процедуру регистрации в государственных органах и приступила к работе 14 июня 2013 года.

Государственные морские и речные порты Украины в январе-марте 2013 года получили суммарную чистую прибыль в размере 419,8 млн грн. По данным Госстата, в 2012 году объем переработки грузов в портах Украины сократился на 0,6% - до 160,6 млн тонн. При этом переработка экспортных грузов увеличилась по итогам прошлого года на 14,3%, переработка импортных грузов упала на 14,5%, а транзитных – на 18,5%.