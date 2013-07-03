Кабмин одобрил законопроект о реформе системы управления автодорогами

Кабинет Министров Украины на заседании 3 июля 2013 года одобрил проект Закона «Об изменении в некоторые законодательные акты Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования», согласно которому будут изменены права, полномочия и ответственность государственных органов в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами общего пользования. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, для улучшения состояния украинских дорог Мининфраструктуры предлагает изменить права, полномочия и обязательства государственных органов, которые отвечают за отрасль, установив четкое распределение функций между Министерством, "Укравтодором" и "Укртрансинспекцией".

"Министерство инфраструктуры Украины будет формировать государственную политику в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами общего пользования. "Укравтодор" будет реализовывать эту государственную политику в сфере дорожного хозяйства, осуществлять управление автомобильными дорогами общего пользования государственного значения и обеспечивать организацию строительных работ, финансирование и развитие этих дорог. "Укртрансинспекция" будет отвечать за государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте, разрабатывать и принимать меры по безопасности дорожного движения, контролировать качество выполнения дорожно-строительных работ", - передает пресс-служба слова Министра инфраструктуры Украины Владимира Козака.

При этом местные власти (Совет министров Автономной Республики Крым, областные и Севастопольская городская государственные администрации) будут осуществлять управление автомобильными дорогами общего пользования местного значения, а также обеспечивать организацию ремонтно-строительных работ, финансирование и развитие.

По словам Козака, перераспределение полномочий и предоставление больших прав местным органам самоуправления позволит изменить ситуацию на украинских дорогах к лучшему, обеспечив развитие сети автомобильных дорог в каждом регионе в соответствии с темпами роста количества транспортных средств.

"Ведь местные власти смогут эффективнее и оперативнее распределять средства на обновление дорожной инфраструктуры", - отметил он.

Также принятие закона будет способствовать улучшению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, в том числе для обеспечения работы автобусных маршрутов к сельским населенным пунктам, а также повышению конкурентоспособности сети автомобильных дорог государственного значения для увеличения объема транзитных перевозок и развития туризма.

«В соответствии с распределением дорог на местные и государственного значения будет выделяться и финансирование. Так же будет распределена и ответственность между местной властью и "Укравтодором" за эксплуатационное состояние дорог. Это позволит сконцентрировать средства на местах, поскольку именно руководитель области лучше знает, на ремонт какой дороги следует выделить финансирование», - цитирует пресс-служба министра.

Законопроекты по реформированию дорожной отрасли вскоре будут поданы в Верховную Раду Украины.

«Мы планируем, что передача дорог местной власти и реформирования Государственного агентства автомобильных дорог завершатся до конца года, и уже с 1 января мы будем работать в новых условиях», - отметил Владимир Козак.

Проект Закона был разработан Министерством инфраструктуры в рамках выполнения пункта Национального плана действий на 2013 год, касающийся реформирования системы управления автомобильных дорог. Реализация Закона не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины готовит законопроект, разграничивающий полномочия предприятий и организаций сферы дорожного хозяйства.

В марте премьер-министр Украины Николай Азаров инициировал изменение государственного управления автодорожной отраслью путем разделения функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог. «Монополия «Укравтодора» в этой сфере недопустима», - сказал глава правительства.