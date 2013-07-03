Кабмин увеличил уставный капитал Украинского Дунайского пароходства на 310 млн грн

Кабинет министров Украины с целью улучшения финансового положения Украинского Дунайского пароходства (УДП) принял решение об увеличении уставного капитала УДП на сумму 310 млн грн для погашения имеющейся у предприятия задолженности перед Национальным банком Украины и ПАО "Укрэксимбанк".

Соответствующий проект распоряжения, разработанный Министерством инфраструктуры Украины, Кабмин одобрил 3 июля 2013 года.

«Погашение указанной задолженности будет способствовать повышению ликвидности пароходства, сбалансированию его денежных потоков при уплате обязательных платежей в госбюджет, повышению внешней конкурентоспособности и развитию производственных мощностей ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», а также обеспечению экономических интересов государства в наращиванию объемов производства транспортных услуг", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Козака.

По словам министра, Мининфраструктуры провело анализ финансово-хозяйственной деятельности УДП за 2007-2013 годы и выяснило, что основными факторами, негативно влияющими на состояние УДП, являются последствия мирового кризиса и ремиссии в странах Европы, а также низкий урожай зерновых в прошлом году в европейских странах.

«Учитывая общий размер задолженности по заработной плате, тяжелое финансово-экономическое положение пароходства, постоянное падение производственных объемов в связи с изменением конъюнктуры рынка, значительный износ основных средств ЧАО «УДП », погашение задолженности ЧАО «УДП » исключительно за счет текущих расходов не представляется возможным», - сказал Козак.

Как сообщал УНИАН, работники Базы технического обслуживания флота (БТОФ) Украинского Дунайского пароходства обратились к Президенту Украины, Министерству инфраструктуры и Верховной Раде с просьбой о содействии в выплате восьмимесячной задолженности по заработной плате.