Транспортные предприятия обеспечат перевозку всего урожая - Козак

Транспортники Украины готовы обеспечить перевозку всего объема урожая в 2013 году. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, об этом во время брифинга в Кабинете Министров Украины сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«Ежегодно у нас хороший урожай и мы справляемся с его перевозкой», - цитирует пресс-служба Министра.

По его словам, есть определенные трудности при экспорте зерна.

«Наша портовая инфраструктура, припортовые станции, не всегда способны в один день обработать весь объем прибывающего груза. Более того, в каждом порту есть мощные элеваторы. Поэтому до сих пор действует система накопления судовой партии - автомобили, вагоны ждут этой партии на колесах. Обычно это уменьшает оборот вагонов, локомотивов, задействованных в перевозке », - сказал Козак.

Министр также отметил, что анализ предыдущих лет свидетельствует о неравномерности нагрузок.

«Если с понедельника по пятницу в сутки отгружается по 1700 вагонов зерна в порты, то в субботу, воскресенье и понедельник эта цифра уменьшается вдвое», - сообщил он.

По словам Козака, по поручению премьер-министра железнодорожники, автомобилисты, таможенники и аграрии должны вместе организовать стабильную транспортировку зерна.

«Мы должны организовать круглосуточную работу. А это не только железнодорожники или автомобилисты, это и разрешительные органы, таможня. Для стабильности выполнения задач премьер-министра, мы должны организовать работу так, чтобы у нас были равномерные отгрузки в течение недели и времени », - сказал министр инфраструктуры.

В министерстве также напомнили, что для улучшения и повышения эффективности перевозок зерновых грузов железнодорожники разработали справочник перерабатывающих способностей станций по погрузке зерновых грузов и продуктов их переработки, который сейчас используется при планировании перевозок.

Это дает возможность привязать план перевозок зерновых грузов на элеваторах в их фактических возможностей по погрузке и выгрузке.

Как сообщал УНИАН, по мнению эксперта, Украине для транспортировки урожая зерновых и масличных культур до 2023 года необходимо увеличить количество вагонов-зерновозов до 15 тыс. с нынешних 8,5 тыс., инвестировав в их строительство 500 млн долл.

Урожай зерновых в 2013 году, согласно предварительным данным, составит 53-54 млн тонн при урожайности 23 центнера с гектара.