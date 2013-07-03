Количество сделок купли-продажи квартир в Киеве за полгода выросло почти на 18%

Количество сделок купли-продажи квартир в Киеве с 1 января по 30 июня 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 17,7% - до 14,1 тыс., сообщила консалтинговая компания SV Development.

Согласно сообщению компании, за 6 месяцев 2013 года было совершено 8 182 сделки купли-продажи квартир на вторичном рынке. Еще 5 934 квартиры было продано в недостроенных домах.

Количество сделок купли-продажи квартир в июне 2013 года по сравнению с маем текущего года на вторичном и первичном рынках Киева выросло на 14,5% - до 2130, и 19,4% - до 1720, соответственно.

Максимальное количество сделок в І полугодии, по данным SV Development, приходилось на квартиры до 100 тыс. долл. – 60% от общего количества сделок. Еще 25% квартир было продано в ценовой категории 100-200 тыс. долл. На категорию свыше 200 тыс. долл. пришлось 15% сделок.

Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры - 47% сделок от общего количества проданных квартир. На однокомнатные квартиры пришлось 41% сделок, на трехкомнатные - 12%.

При этом самым дешевым в Киеве оставался Деснянский район, со средним показателем 1 554 долл./кв. м на вторичном рынке и 1 411 долл./кв. м - на первичном. А самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 018 долл./кв. м на вторичном рынке и 2 593 долл./кв. м - на первичном.

Как сообщал УНИАН, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева со 2 января по 1 июля 2013 года выросла на 2,7% - до 1 963 долл./кв. м

В 2012 году в столице объем сделок купли-продажи жилья, по данным министерства юстиции, снизился на 5,5% - столичные нотариусы заверили почти 22 тыс. договоров купли-продажи квартир и жилых домов.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.