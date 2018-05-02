Вагончик тронется, или Когда государство обновит вагонный парк

Из года в год летом жителям Украины приходится сталкиваться с неимоверными испытаниями, чтобы добраться на отдых в солнечный Крым. Если хочешь прокатиться на хорошем месте в удобном по времени поезде, планировать поездку нужно за несколько месяцев. В 2013 году Госадминистрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») попробовала решить проблему, увеличив количество поездов в южном направлении.

К тому же, в рамках подготовки к новому графику движения, «Укрзализныця» с начала года отремонтировала 4,5 тысячи вагонов, при этом 3,6 тысячи из них уже исчерпали максимальный срок эксплуатации (28 лет). А с 26 мая вступил в силу и сам новый график движения на 2013-2014 годы, которым предусмотрено курсирование 291 пары поездов, 93 из которых - сезонные. На первый взгляд, цифры почти не отличаются от прошлогодних (тогда сезонных поездов назначили 89), но, вместе с тем, появились существенные изменения в виде дополнительных маршрутов следования скоростных электропоездов категории «Интерсити» (ŠKODA), что позволило кардинально повлиять на ситуацию. В частности, появились поезда сообщением Донецк-Симферополь, Днепропетровск-Симферополь и Харьков-Симферополь. При этом количество обычных ночных поездов, к которым уже привыкли украинцы, осталось неизменным.

Благодаря нововведению пассажирам была предоставлена реальная возможность быстро и сравнительно недорого добраться к месту отдыха. Продолжительность дороги по новым маршрутам составит в среднем 5-6 часов, стоимость билетов: 350-420 грн – в первом классе, около 250 грн - во втором. При этом на билеты в вагоны второго класса распространяются льготы, которые действуют по такому же принципу, как и в обычных поездах.

По словам начальника главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александра Иванько, сезонные поезда позволили дополнительно перевозить в Крым почти 30 тысяч человек в сутки (в одну сторону).

«На период летних перевозок для желающих отдохнуть в Крыму дополнительно выделено около 30 тысяч билетов в сутки в одну сторону. Также сформированы три состава специальных поездов для перевозки детей», - отметил Иванько.

Но, несмотря на принятые меры, в отдельные дни спрос на билеты становится так велик, что проблема с их покупкой возникает уже в первые часы реализации. Обычно это происходит на летние праздники, когда число желающих отдохнуть значительно превышает количество мест, которые могут предложить железные дороги. В текущем году периодом максимальной нагрузки стали июньские праздники (Святая Троица и День Конституции), когда билеты на самые популярные поезда закончились еще за несколько недель до отправления.

Пассажиры, у которых возникла проблема с проездными билетами, забили тревогу и обратились за помощью непосредственно к премьер-министру Николаю Азарову. На его личной страничке в социальной сети Facebook они писали о том, что билеты на Симферополь купить практически невозможно, а поезда, несмотря на это, курсируют полупустые. В ответ на такие заявления Азаров поручил разобраться с проблемой непосредственно министру инфраструктуры Владимиру Козаку.

«Люди жалуются, в том числе мне на странице в социальной сети Facebook, что билеты на поезда в южном направлении невозможно купить. И в то же время, по их словам, поезда ходят полупустые. Если это так, то есть, очевидные злоупотребления или служебная небрежность ответственных руководителей в Министерстве инфраструктуры, я предупреждаю министра Козака о персональной ответственности за наведение порядка в этой сфере. Люди должны получить возможность отдохнуть без препятствий. Организуйте жесткую контрольно-ревизионную работу», - сказал Азаров на заседании Кабмина.

Сразу после этого «Укрзализныця» начала активную работу по информированию населения о количестве свободных мест в южном направлении. В частности, в редакции СМИ ежедневно поступала оперативная сводка. На одном из брифингов разъяснил ситуацию и сам Козак:

«Есть поезд №12 Киев-Симферополь. И большинство хочет поехать именно этим поездом и никаким другим. Но у нас достаточно поездов, следующих в Крым. И кроме этого поезда, есть и такие, которые сегодня заполнены на 50-60%. Поэтому для желающих есть разные возможности», - сказал министр.

Проблему с билетами на праздничные 21 и 27 июня прокомментировал заместитель начальника главного управления «Укрзализныци» Иван Карпяк: «Это тенденция на самые пиковые дни - праздничные даты, 60-70% билетов выкупают в первые часы продажи, за 45 суток до отправления. Дело в том, что все пассажиры хотели уехать вечером 21 числа, в канун праздников, чтобы с утра после тяжелого рабочего дня уже быть на месте. Но проблема в том, что «Укрзализныця» не в силах выполнить желания всех без исключения».

Назначение дополнительных поездов на эти даты, по словам Карпяка, было невозможным просто потому, что их нет. Резервные поезда были задействованы для детских перевозок в здравницы и лагеря.

И тут нахлынула вторая волна обращений пассажиров, которые посредствам все той же сети Facebook попросили Президента Виктора Януковича и премьер-министра закупить новый подвижной состав для «Укрзализныци».

«В этом году впервые Президент дал задание осуществить покупку за счет госбюджета. Сделайте это! Ведь раньше новые поезда (и скоростные в том числе) приобретались лишь за счет «Укрзализныци». Покажите нам, что Вы видите не только аэропорты и дороги», - говорится в обращении.

И тут пассажиры попали прямо «в точку», ведь главная проблема, которая не позволяет «Укрзализныце» в дни пиковых нагрузок обеспечить билетами всех желающих - изношенность вагонного парка. По данным администрации, износ пассажирского подвижного состава, который задействован в ночных перевозках, на сегодня составляет 85,8%. Более 3,6 тысячи вагонов (51,7%) уже исчерпали срок эксплуатации (28 лет). Ежегодно парк пассажирских вагонов сокращается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Исходя из этих обстоятельств, «Укрзализныця» физически не имеет возможности запустить дополнительные поезда в каком бы то ни было направлении, а если вагонный парк не будет обновляться и далее, то в следующем году ситуация может быть гораздо хуже - проблемы с билетами возникнут не только в преддверие праздников.

Между тем, надежда на лучшее все-таки есть. Согласно Национальному плану на 2013 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», до ноября текущего года за счет госбюджета предусмотрено закупить 200 купейных и 41 пассажирский вагон, оборудованный местами для перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями. Но на сегодняшний день деньги все еще не выделены. Выполнение поставленной задачи стало бы существенным шагом правительства в решении «билетных» проблем украинцев.

Не менее важным подспорьем для «Укрзализныци» стало бы дотирование пассажироперевозок государством. Ведь только в январе-мае 2013 года убытки железных дорог в этой сфере составили 3 млрд грн. А покрывать их администрации приходится за счет перевозки грузов, путем перекрестного субсидирования. За тот же период наши соседи – Российские железные дороги (РЖД) получили около 5 млрд грн компенсации аналогичных убытков от государства.

Усложняет ситуацию и ежегодная задолженность местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий. Уровень компенсации не достигает и 50%, что не менее пагубно влияет на положение «Укрзализныци».

Таким образом, сделать быстрыми и комфортными путешествия украинцев железными дорогами поможет решение двух проблем. Первое – обещанное государством обновление вагонного парка, срок эксплуатации которого порой достигает 4-го десятка (при максимуме 28 лет). Второе - полное дотирование пассажироперевозок за счет госбюджета. Без этих изменений возможности украинских железных дорог ограничены - с каждым годом обеспечивать перевозки хотя бы на существующем уровне будет все сложнее, при том, что требование пассажиров к сервису растет с каждым днем.

Дмитрий Порошин (УНИАН)