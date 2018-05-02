Спецпошлины на авто – эффект «плацебо»

Проблема вымирания национального автопроизводства, которую правительство взялось решать радикальным методом – введением спецпошлин на импорт автомобилей, пока не «локализована». При этом, с учетом статистики, действенность заградительных мер продолжает оставаться под большим вопросом.

Первая "подвижка" - продажи новых легковых автомобилей в Украине в июне сократились в годовом выражении на 23%, в целом за полгода - на 5%, согласно последним данным «УкрАвтоПрома».

В мае же против апреля спад составил 42%. Правда, эта впечатляющая цифра свидетельствует, скорее, не о действенности спецпошлин, а о восстановлении рынка после стремительно взлетевшего спроса в марте-апреле в преддверии их введения. Не исключено, что осенью, после периода летних отпусков, рынок может оживиться.

Кстати, комментируя майскую ситуацию директор стратегического развития дилера «Атлант-М» Алексей Терещенко отметил, что «украинский рынок в мае откатился до уровня 2011 года. Скорее всего, летние месяцы также не порадуют дилеров хорошими продажами и могут оказаться даже несколько ниже, чем в мае. С точки зрения экономики, изменений к лучшему пока не происходит. С другой стороны, на валютном рынке существует определенная стабильность, то есть, ситуация пока, по крайней мере, не ухудшается. Можно ожидать сезонного оживления авторынка в осенние месяцы».

Между тем, производство автомобилей в Украине за первых пять месяцев года (и почти 4 месяцев действия спецпошлин) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось в 2,5 раза - до 13,7 тыс. авто. Причем, по данным ассоциации "УкрАвтоПром", производство легковушек упало на 59% - до 12,5 тыс. единиц, коммерческих автомобилей на 67% - до 507 единиц, автобусов на 43% - до 627 единиц. Лидером по выпуску легковых автомобилей остается Запорожский автомобилестроительный завод (за пять месяцев произведено 6,625 тыс. легковых автомобилей, или 53% всего объема).

В грузовом сегменте в передовиках числится АвтоКрАЗ – 243 авто (!), или 48% общеукраинского показателя. Бориспольский автозавод сохранил лидерство в автобусном дивизионе - 173 автобуса, или 28% общего объема.

При этом просматривается негативная тенденция - производство авто в мае против мая 2012 года сократилось на 49% - до 3,6 тыс. единиц.

В автомобильной корпорации «Богдан», что абсолютно логично, смотрят на происходящее с оптимизмом и прогнозируют рост национального автопроизводства. «Введение спецпошлин позитивно отражается на экономике государства и тех регионах, где расположены предприятия автомобилестроения», - сказал пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля. По его словам, у Украины огромный потенциал, мощностей трех крупнейших автозаводов (Богдан, ЗАЗ и Еврокар) хватит для производства более 400 тысяч автомобилей ежегодно. А главным позитивным сдвигом он назвал желание мировых производителей организовать производство в Украине.

В корпорации «УкрАвто» пока не спешат делать выводы. "Сегодня еще слишком рано говорить о влиянии спецпошлин как на авторынок, так и на производство автомобилей в Украине. В мае отмечен рост объемов продаж автомобилей отечественного производства и одной из составляющих этого роста можно назвать введение спецпошлин. Но говорить о предварительных результатах действий введенных мер можно будет только к концу текущего года», - отмечают в пресс-службе корпорации, добавляя, что спецпошлин недостаточно для создания благоприятных условий для развития отечественного автопроизводства и прихода зарубежных инвесторов в Украину.

Стоит отметить, что в этом году компания планирует произвести порядка 30 тысяч автомобилей и удержать свои лидирующие позиции на рынке производства и продаж авто.

Таким образом, пока на фоне падения продаж, сокращения производства и низкой конкурентоспособности украинских автомобилей, что влечет за собой немалые потери для госбюджета, заградительные меры выглядят немного странно. И это снова наводит на мысль об их «лоббированном» введении.

Представитель автоимпортеров, глава ассоциации ВАИИД Олег Назаренко убежден в последнем. «Импортеры только проигрывают. А что до лоббирования интересов производителей – это естественно, и они это не скрывают», - сказал он.

По его мнению, эффективней стимулировали бы автопроизводство объемные госзаказы. «Метод спецпошлины для поддержки отечественных автосборщиков - неправильный, потому что в данном случае не стимулируется ни повышение качества, ни снижение цены. Государство имеет право поддерживать своих производителей, и было бы правильным вовсе запретить за государственные средства приобретать импортные автомобили», - считает Назаренко.

В ожидании спасателей

Рост автопрома, чего так настойчиво добивается власть, должен способствовать приходу в Украину зарубежных инвесторов. Но пока основная цель не достигнута, в данном вопросе Украина действует по методу - если гора не идет к тебе, то приди к ней сам. Другими словами, мы предлагаем строить авто у нас, а не обижаться на спецпошлины.

Первой реальной «горой» является Китай. Так, корпорация «Богдан» планирует в ноябре 2013 года совместно с China Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd начать полномасштабное производство двух моделей легковиков JAC. Причем до конца года выпустить около 200 автомобилей JAC. При этом в следующем году объемы производства должны вырасти в разы.

Понятно, что для китайских автопроизводителей экспансия украинского рынка – достаточно заманчивая идея. Но это чревато замещением европейских брендов более дешевыми китайскими, да и их качество – спорный вопрос.

Не отстает и Запорожский автозавод, своими будущими потенциальными партнерами он называет Opel и Chevrolet.

Кроме того, Украина предложила Японии построить на нашей территории автозавод. Вопрос пока обсуждается.

Кстати о Китае. Может, не нужно было придумывать «велосипед», а вместо этого изучить зарубежную практику спасения автопрома. В разгар кризиса, в 2009 году, Китай в два раза - с 10% до 5% - снизил налог на продажи автомобилей с двигателями объемом до 1,6 литра. На этот шаг правительство КНР пошло для поддержки национальных автопроизводителей на фоне финансового глобального краха. Для стимулирования сбыта решено также было создать специальный фонд объемом 730 миллионов долларов, которые будут направлены на обновление сельского автопарка. Кроме того, дополнительно было выделено в течение трех лет около 1,5 миллиарда долларов на новые инженерные разработки в автоиндустрии и поиск альтернативных видов топлива для транспорта. Конечно, Украина такими средствами не обладает, но и такими размерами автопрома тоже. Может, нужно было получше искать источники финансирования, или активнее приглашать «в гости» потенциальных инвесторов, причем не сейчас, в кризис, а многим ранее, ведь отечественный автопром обвалился даже не пять лет назад.

Чужими руками, чтобы своих «не марать»

В принципе, спецпошлины - нормальная реакция страны на падение производства автомобилей, если не остается никаких других вариантов, а также эта мера хороша в качестве «разменной монеты». Что сейчас и демонстрируется – в преддверии подписания соглашения с ЕС. Мол, ради дружбы на все пойдем. В Еврокомиссии, например, уже намекнули, что убытки от нашей заградительной меры могут достичь 250 млн евро в год.

Видимо, учтя пожелания, власть заявляет, что может отменить действия ограничения. А на таком шаге настаивают и США, и Турция, которая уже грозится ответными мерами, и Россия, нацелившаяся на иск в суд.

В то же время, в проекте Соглашения об ассоциации с ЕС выписано, что Украина сможет использовать защитные меры в форме высокой ставки ввозной пошлины на легковые автомобили европейского производства в случае, если будет доказан факт существенного вреда местной автомобильной промышленности от отсутствия такой пошлины, или факт угрожающего роста импорта при низкой ставке, или в связи с е отсутствием.

Среди «особых условий», которые выторговал украинский автопром, - не только длительный переходный период, но и разрешение Украине как развивающемуся государству использовать временные защитные меры в течение еще 5 лет после окончания этого переходного периода. В его рамках ввозные пошлины можно будет повышать лишь до 10% для импорта автомобилей свыше 45 тыс. единиц, после предварительного одобрения со стороны Брюсселя.

Таким образом, для «возрождения» автопрома у Украины есть в запасе 15 лет, в течение которых необходимо либо модернизировать собственное производство, либо создать новое.

Голь на выдумку хитра

В целом, хорошо, что на автопром обратили внимание, пусть даже только введением спецпошлин. Но ведь вопрос выживания целой отрасли все же поднят. Хотя, так и осталось загадкой – когда в Украине транспортные средства станут доступными для населения, что, в принципе, и поддержит наше автомобильное производство?.. А пока она остается неразгаданной, отечественные «Кулибины» выходят из ситуации самостоятельно. Один из ярких примеров – «сотрудничество» с Польшей.

По данным МВД РП, почти 10 тысяч украинцев на начало текущего года выступали совладельцами зарегистрированных в Польше автомобилей, что почти втрое больше, чем на начало прошлого года. Усмотрев в этом «серые» схемы, польские власти решили ужесточить контроль за регистрацией автомобилей на украинцев.

По данным газеты Rzeczpospolita, наши соотечественники покупают машины с польскими номерами, потому что они в 2-3 раза дешевле, чем в Украине, и платят за регистрацию "совладельцем" или оформление машины всего лишь 450-600 евро.

"В Польше б/у автомобиль, привезенный из Западной Европы, стоит, например, 2 тысячи евро, а после пересечения границы с Украиной и оплаты всех пошлин и других расходов его цена возрастает в 3-4 раза. Поэтому тяжело найти на них покупателя. Украинцы, однако, нашли способ: привозят автомобиль в Польшу и регистрируют его при помощи поляков", - пишет газета.

В ряде районов приграничного с Украиной Подкарпатского воеводства есть польские граждане, которые зарегистрировали на себя совместно с украинцами уже несколько сотен автомобилей.

Значительный спрос на такие машины привел к тому, что уже появились фирмы, занимающиеся предоставлением соответствующих услуг, которые обходятся клиентам в 450-600 евро плюс расходы на регистрацию и страхование машины.

Представители пограничных служб подтвердили рост количества автомобилей с польскими номерными знаками, пересекающих границу с Украиной – треть всего объема (в прошлом году три пункта пропуска в Подкарпатском воеводстве пересекло 2,2 млн авто).

В МВД, отвечая на запрос УНИАН, сообщили, что количество украинцев - совладельцев авто с польскими номерными знаками в 2012 году продемонстрировало самый большой рост в сравнении с другими формами собственности на машины. На конец прошлого года единоличными собственниками автомобилей, зарегистрированных в Польше, были почти 6 тысяч украинцев, что на треть больше, чем годом ранее. Также почти на 30% выросло количество граждан Украины, которые были "главными" собственниками машин - до 7 тыс.

***Граждане Украины – самая многочисленная группа среди проживающих в Польше иностранцев: из 112 тысяч разрешений на проживание 34 тысячами обладают украинцы.

И это только «польский» пример, существует еще «белорусский», «молдавский» и так далее. То есть, в современном мире «оградиться» пошлинами не возможно. А в плане подъема отечественного автопроизводства, точнее «отверточного», их можно и вовсе не учитывать. К тому же, выжить автолюбителей при помощи любых схем «научит» нищета. Так может сначала нужно с ней бороться?..

Нана Черная, Олег Гратило (УНИАН)