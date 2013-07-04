Южная железная дорога получила лишь 35% компенсаций за перевозку льготников

Южная железная дорога в январе-мае 2013 года получила от областных и районных госадминистраций только 35% компенсаций за перевозку 4,7 млн граждан льготных категорий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, в январе-мае текущего года местные органы власти Кировоградской области компенсировали Южной железной дороге (ЮЖД) 49,9% затраченных на перевозку средств, на 72,8% возместила убытки Полтавская область, на 66,8% - Черниговская область. Наиболее сложная ситуация с получением компенсации сложилась в Харьковской области, в пределах которой осуществляется перевозка 75% от общего количества пассажиров льготных категорий в целом по магистрали. Так, в течение пяти месяцев 2013 года, Харьковская область компенсировала ЮЖД всего 25 %. При этом в бюджете области для ЮЖД выделены средства в сумме 10 млн грн в год, что является недостаточным для компенсации убытков за льготный проезд отдельных категорий граждан в 2013 году и составляет лишь 21% от заявленной ранее потребности в 47,7 млн грн.

"Недостаточный уровень компенсаций за перевозку льготного контингента со стороны областных органов власти может привести к разрушению четкой системы пригородных железнодорожных перевозок", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в прошедшем году Южная железная дорога перевезла льготников на 65,2 млн грн, из них местными органами власти было компенсировано только 26,5 млн грн, то есть менее 41%.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, которые имеют такое право согласно действующему законодательству: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Льготные категории граждан составляют более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-марте 2013 года получила от областных и районных госадминистраций 35,8 млн грн компенсации за перевозку отдельных категорий граждан, что составляет 42,5% от общей суммы компенсации в 84,3 млн грн.