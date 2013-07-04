Авиакомпания «МАУ» начала полеты из Симферополя в Тель-Авив

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 4 июля начала выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Симферополь – Тель-Авив - Симферополь, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: рейс PS789 Симферополь – Тель-Авив - по четвергам и воскресеньям, в обратном направлении – рейс PS790 Тель-Авив - Симферополь – по понедельникам и пятницам.

Новые прямые рейсы будут выполняться на современных самолетах с двуклассной компоновкой салона.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Компания планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов, который сейчас составляет 27 судов.

МАУ намерена увеличить пассажиропоток в 2013 году на 60% - до 4,4 миллиона пассажиров.

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