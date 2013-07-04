Донецкая железная дорога за полгода сократила погрузку на 8%

Донецкая железная дорога в январе-июне сократила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% - до 64,9 млн тонн или 1,015 млн вагонов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, грузоперевозки ДЖД составляют 36,7% от общих объемов всех шести железных дорог Украины. При этом среднесуточная погрузка составляла 358,543 тыс. тонн.

Кроме того, ежесуточная погрузка каменного угля за 6 месяцев сократилась на 4,7% - до 207,4 тыс. тонн, черных металлов на 1,6% - до 42,2 тыс. тонн, флюсов на 8,9% - до 28 тыс. тонн. При этом ежесуточная погрузка кокса составила 28,1 тыс. тонн, огнеупора - 11,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в 2012 году сократила погрузку на 7,1% по сравнению с 2011 годом — до 142,6 млн тонн грузов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.