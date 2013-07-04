Приднепровская железная дорога в период праздников перевезла 132 тыс. пассажиров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в течение праздничных дней по случаю государственного праздника Дня Конституции Украины - с 27 по 30 июня перевезла в дальнем сообщении 132,3 тыс. пассажиров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, наибольшим спросом в этот период пользовались поезда крымского направления.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога с введением нового графика движения пассажирских поездов на 2013-2014 гг. с 27 мая запустила скоростной поезд «Интерсити +» (Hyundai Rotem) № 152/151 по маршруту Днепропетровск- Симферополь.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.