Из-за незаконного вмешательства в работу Одесская железная дорога потеряла до 713 тыс. грн

Ущерб Одесской железной дороги (ОЖД) в первом полугодии 2013 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года от незаконного вмешательства посторонних лиц в ее работу увеличился в 2,2 раза - до 713 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, в первом полугодии было зафиксировано 250 случаев незаконного вмешательства посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта. Больше всего страдает от расхитителей путевое хозяйство, хозяйство сигнализации и связи.

"Стабильная работа этих хозяйств обеспечивает безопасность движения пассажирских поездов и четкое соблюдение графика движения", - отметили в пресс-службе.

В частности, по хозяйству сигнализации и связи было зафиксировано 84 случая хищения и повреждения приборов сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). При этом материальные убытки составили 133 тыс. грн.

Наиболее криминогенными участками являются: Черноморская - Береговая, Слободка - Борщи, Седневка - Бобринец, разъезд 5 км - обгонный пункт 309 км (участка Знаменка - Пантаевка), Зеленая - Яковлевка, Белая Криница - Дубки, Снигиревка - Новопетровка.

Кроме того, с начала текущего года на железной дороге зафиксировано 11 случаев хищения или повреждения неизвестными лицами 12 дроссель-трансформаторов (оборудование для пропуска тягового тока).

Вместе с тем, в первом полугодии на путевом хозяйстве было совершено 155 случаев хищений элементов верхнего строения пути, с нанесением материального ущерба в размере - 580 тыс. грн.

«Вместо того, чтобы направлять средства и усилия наших работников на модернизацию оборудования или капитальный ремонт, нам приходится обновлять разворованное имущество железной дороги. Постоянные вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта не позволяют предприятию двигаться вперед", - отметил начальник Одесской железной дороги Николай Луханин.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.