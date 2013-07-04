«Одноклассники» запускают англоязычную версию

Российская социальная сеть «Одноклассники» объявила в четверг о запуске англоязычной версии ресурса. В компании считают, это логичное продолжение проекта по локализации социальной сети для пользователей из других стран, сообщает Газета.ru.

«Ежедневно более 3 млн пользователей заходит к нам из стран дальнего зарубежья. Также многие мультинациональные автомобильные бренды — Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Ford, кинокомпании — Universal Pictures, 20th Century Fox, бренды FMCG (Fast Moving Consumer Goods — товары повседневного спроса) — Persil, Procter&Gamble, Dolce&Gabbana и т. д. — имеют группы в «Одноклассниках». Мы решили, что английская версия сделает работу в «Одноклассниках» более удобной», — отметил руководитель социальной сети Илья Широков.

В апреле 2012 года «Одноклассники» начали экспансию на рынки СНГ. Локализация предполагает перевод текстовой части социальной сети на местный язык, а также адаптацию ресурса к культуре региона. Проект касается музыкального контента, рекламы и службы поддержки пользователей на родном языке. На сегодняшний день «Одноклассники» переведены на 9 языков: украинский, армянский, грузинский, молдавский, узбекский, киргизский, азербайджанский, казахский, таджикский. Локальными версиями «Одноклассников» пользуются более 2 млн пользователей из разных стран СНГ.

«Одноклассники» входят в состав Mail.ru Group. Месячная аудитория сайта составляет 23 млн пользователей (TNS, май 2012), аудитория мобильной версии — 9,5 млн пользователей в день (LiveInternet, май 2012). Количество зарегистрированных пользователей превышает 205 млн человек.

В мае 2013 года Mail.ru Group объявила о приобретении домена My.com для выхода на международные рынки. До сих пор на сайте с тизером «Кое-что новое. Кое-что интересное. Кое-что твое» можно лишь подать заявку на регистрацию. Дальнейшие планы по развитию My.com в компании не раскрывают.

На сегодняшний день доля посетителей «Одноклассников» из дальнего зарубежья составляет 7,6%. В социальную сеть заходят из Германии (565,5 тыс. человек в сутки, данные Liveinternet на 19 июня), США (475,2 тыс.), Израиля (164,3 тыс.), Италии (134,6 тыс.), Греции (59,5 тыс.), Франции (57,5 тыс.), Великобритании (53,7 тыс.) и др.

Пользователи из развивающихся стран — Бразилии, Венесуэлы, Перу, Боливии, Вьетнама — могут охотно регистрироваться в российской социальной сети. Это обусловлено тем, что в таких странах самым популярным ресурсом является не поисковик Google, а социальная сеть Facebook, то есть в этих регионах люди больше доверяют информации, которую получают друг от друга.