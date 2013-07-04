На участке дороги Киев-Ягодин ограничено движение транспорта
12:55, 04 июля 2013Транспорт/Связь
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Движение на участке дороги общегосударственного значения М-07 Киев - Ковель - Ягодин (км 30 +600 - км 64 +243) ограничено с 3 июля до окончания работ по капитальному ремонту.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.
Согласно сообщению, также ограничено движение автотранспорта на участках км 30 +450 - км 30 +900, где закрыта левая полоса, движение транспорта разрешено по правой; км 52 +880 - км 53 +150 - закрыта правая полоса, движение разрешено по левой; км 63 +000 - км 64 +240 - закрыта правая полоса, движение - по левой.
Движение автомобильного транспорта на этих участках автомобильной дороги М-07 осуществляется в реверсивном режиме и регулируется светофорами.
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