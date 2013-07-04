Глава "Укравтодора": кредиты международных организаций - самые выгодные для отрасли

Кредиты международных финансовых организаций (МФО) в условиях дефицита бюджетных средств наиболее выгодны для дорожной отрасли. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на главу "Укравтодора" Евгения Прусенко.

"Сегодня кредиты МФО имеют наиболее выгодные условия. Очень низкие суммарные проценты – до 1,5% годовых, долгосрочность – порядка 30 лет, а также наличие каникул - как правило, 5 лет. В этот период обслуживаются только проценты, тело кредита не погашается", - отметил Прусенко.

По его словам, с 2002 года на строительство и ремонт украинских автодорог было получено 1,557 млрд евро кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"Первый кредит был получен в объеме 75 млн евро на текущий ремонт дороги Киев-Чоп. Работы были выполнены в 2002-2005 гг. Второй кредит ЕБРР в 100 млн евро пошел на капремонт участка Стрый-Броды. Работы выполнены в 2006-2008 гг. Третий кредит был совместным ЕБРР и ЕИБ на сумму 400 млн евро и использовался на капремонт трассы Броды-Житомир, в том числе на строительство новой житомирской развязки на 128-м километре», - цитирует пресс-служба Прусенко.

Самый крупный кредит в 900 млн евро, по словам главы "Укравтодора", был предоставлен на улучшение состояния подходов к Киеву. Речь идет о нескольких объектах. Это Киев-Житомир с 14-го по 128-й километр, Киев-Ковель – 30,4-64 км, Киев-Одесса на участке от Киева до Белой Церкви, Киев-Знамянка, 30 километров новой обуховской трассы, участок Киев-Чернигов-Новые Яриловичи от выхода из Киева и до поворота на Москву, а также развязка на этом повороте. И еще два объекта – Киев-Иванков-Овруч, на котором капитально отремонтируют 45 километров дороги, а также обход Житомира с 128-го по 154-й км, где дорога будет реконструирована по параметрам первой категории.

По данным "Укравтодора", строительство и ремонт дорог активно кредитует и Всемирный банк. В частности, первый его кредит в 400 млн долларов пошел на капремонт дороги Киев-Харьков на участке Киев-Лубны. Второй кредит – 450 млн долл. был предоставлен на капремонт и повышение безопасности движения на участке Лубны-Полтава.

«Преимущество строительства новых дорог и капитального ремонта за счет кредитных средств в том, что экономика Украины получает нормальную транспортную дорогу, такую, например, как Киев-Чоп. За счет этого сразу снижаются затраты на перевозку грузов и пассажиров, на запчасти, на обновление подвижного состава, минимизируются потери от ДТП. Привлечение кредитных денег позволяет получить немедленную экономическую выгоду, которая быстро компенсирует затраты, связанные с погашением кредитов», - подчеркнул Прусенко.

Он также отметил, что кредиты МФО берутся с обязательной институциональной составляющей. "Речь идет о проведении реформ в сфере управления дорожным хозяйством, финансированием и т.д.", - пояснили в пресс-службе.

В частности, по словам Прусенко, реформа с разделением ответственности, когда дороги госзначения останутся за "Укравтодором", а региональные перейдут в ведение местных властей, тоже рекомендована международными финансовыми организациями.

Кроме того, по словам главы «Укравтодора», проводя по требованиям МФО некоторые реформы, украинские специалисты тесно сотрудничают с иностранными инженерами, консультантами. Таким образом, украинский рынок дорожных работ адаптируется к европейским нормам.

Как сообщал УНИАН, в рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями (МФО) - Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Международным банком реконструкции и развития Государственное агентство автомобильных дорог Украины и Министерство инфраструктуры внедряют 3 проекта по реконструкции и капитальному ремонту стратегически важных международных коридоров на сумму 1,1 млрд евро.

Кабинет министров Украины на заседании 3 июля 2013 года одобрил проект закона «Об изменении в некоторые законодательные акты Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования», согласно которому будут изменены права, полномочия и ответственность государственных органов в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами общего пользования.