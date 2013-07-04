У "самолета мечты" - проблемы в Польше

Польская LOT вынуждена была отменить два рейса Boeing 787 Dreamliner из-за технических проблем.

Как передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters, рейс из Варшавы в Чикаго, который должен был вылететь в среду, 3 июля, был отменен из-за «проблем с электроэнергией». Представитель компании не предоставила информации по поводу того, была ли эта техническая неполадка связана с перегревом батарей, которые вывели из строя все самолеты Dreamliner в последние несколько месяцев.

Компания LOT, контролируемая государством, совершает четыре рейса на Dreamliner в день, согласно расписанию. В прошлом году она стала первой европейской авиакомпанией, расширившей свой парк за счет этих самолетов.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля регулятор США после трехмесячного запрета разрешил возобновить полеты "самолета мечты".

Между тем, в конце июня в американском городе Хьюстон (штат Техас) совершил экстренную посадку самолет Boeing 787 Dreamliner в связи с обнаруженной проблемой в системе торможения.

Перед этим трижды фиксировали неполадки в самолете в аэропортах Японии.