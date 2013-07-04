"Укрзализныця" перевыполнила план по ремонту зерновозов на 75%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") за 6 месяцев текущего года перевыполнила план по ремонту зерновозов на 75%, отремонтировав 665 единиц. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на заместителя генерального директора Петра Науменко.

"Укрзализныця мобилизовала все ресурсы для обеспечения вывоза аграрных грузов. С начала года при первоначальном плане 380 было отремонтировано более 665 зерновозов. В первых числах августа на пути станет еще около 400 отремонтированных вагонов", - сказал Науменко, отметив, что с учетом сложной экономической ситуации в отрасли значительное увеличение объемов ремонта зерновозов свидетельствует о том, что со своей стороны железная дорога делает все, чтобы сбор урожая 2013 года прошел как можно лучше.

В то же время он выразил обеспокоенность по поводу сохранности вагонов-зерновозов. В частности, по сравнению с прошлым годом количество поврежденных вагонов-зерновозов в Одесском порту увеличилось на 70 единиц, в Ильичевском - на 54, в Южном - на 30.

"Только одна из частных компаний смогла снизить количество поврежденных вагонов более чем на 40 единиц - благодаря модернизации производства", - отметил Науменко.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» настаивает на ответственном отношении к вагонам, которыми обеспечивается транспортировка урожая. Зерновозы из портов должны возвращаться в исправном состоянии, для этого необходимо применять такие технологии выгрузки, которые не портят подвижной состав.

Вместе с тем, спрос на зерновозы носит сезонный характер.

В движении зерновоз находится не более 18% от общего времени перевозки: все остальное время он находится или под грузовыми операциями или под оформлением погруженного зерна.

«Сейчас перед контролирующими органами поставлена задача упростить процедуру оформления. Но и сами зернотрейдеры также могут способствовать сокращению времени простоя вагонов - хотя бы оформляя необходимые документы, пока зерно направляется в порт », - отметил Науменко.

Как сообщал УНИАН, Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) по поручению правительства Украины увеличит объемы ремонтных работ вагонов-зерновозов в связи с прогнозируемым ростом перевозок зерновых.

По мнению экспертов, Украине для транспортировки урожая зерновых и масличных культур до 2023 года необходимо увеличить количество вагонов-зерновозов до 15 тыс. с нынешних 8,5 тыс., инвестировав в их строительство 500 млн долл.