НКРСИ продлила «Укртелекому» срок действия лицензии на широкополосный радиодоступ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продлила «Укртелекому» срок действия лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины для широкополосного радиодоступа (радиосвязи в системе передачи данных с использованием шумоподобных сигналов) в трех регионах Украины.

Об этом говорится в решении НКРСИ №407 от 2 июля 2013 г., которым располагает УНИАН.

Согласно решению, лицензии на радиочастотный ресурс общей широтой полосы в 132 МГЦ (по 44 МГц в каждом регионе) продлены компании до 16 октября 2018 г. в АР Крым, Херсонской и Днепропетровской областях.

Этим же решением НКРСИ аннулировала «Киевстару» лицензию на пользование радиочастотным ресурсом Украины для радиорелейной связи на территории г. Киев, по заявлению лицензиата.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (более 1,5 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC через оффшорную компанию UA TELECOMINVEST LIMITED) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2012 году составил более 8,2 млрд грн.

В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Количество мобильных абонентов компании составляет более 27 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 600 тыс. тыс. Общий доход «Киевстар» в 2011 составил почти 13,1 млрд грн.