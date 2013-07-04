Приднепровская железная дорога сократила грузоперевозки на 1,2%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-июнь 2013 года перевезла более 56,857 млн тонн грузов, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

В частности, каменного угля перевезено более 7,4 млн тонн, кокса - 627,6 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов - 535,5 тыс. тонн, флюсов - 1,6 млн тонн, руды железной и марганцевой - 17,9 млн тонн, черных металлов - 1,3 млн тонн, лома черных металлов - 436,5 тыс. тонн, строительных грузов - 1,1 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 1,2 млн тонн, цемента - 574,6 тыс. тонн, зерна - 60,5 тыс. тонн, других товаров - 1,1 млн тонн.

По итогам июня 2013 года Приднепровская магистраль сократила грузоперевозки по сравнению с июнем 2012 года на 4,8% - до 9,627 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-мае 2013 года сократила погрузку по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,5% - до 47,229 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.