Донецкая железная дорога реконструирует вокзальный комплекс в Краматорске

Донецкая железная дорога (ДЖД) проводит капитальную реконструкцию вокзального комплекса станции Краматорск, сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

По данным пресс-службы, уже проведены подготовительные работы: разобраны и демонтированы окна, пол и кровля, укреплены металлоконструкциями стены для снятия перекрытий.

"От «старого» здания останутся только стены - все остальное будет заменено. Поскольку вокзал представляет собой историческую ценность, архитектурный стиль комплекса будет максимально сохранен", - говорится в пресс-релизе ДЖД.

Железнодорожники также сообщили, что при ремонте будут использоваться современные материалы и технологии, а устаревшее техническое оборудование и коммуникации будут заменены на современные.

Капитальная реконструкция комплекса, коснется здания вокзала, его интерьера, всех станционных помещений, железнодорожного моста, привокзальной территории.

Согласно пресс-релизу, все ремонтные работы проводятся без привлечения бюджетных средств, исключительно за средства Донецкой железной дороги.

Окончание работ запланировано на конец текущего года.

Справка УНИАН. Железнодорожный вокзал Краматорска обслуживает в среднем 4555 пассажиров в сутки (413 пассажиров дальнего следования и 4142 – пригородного сообщения). В разгар пиковых летних перевозок их количество увеличивается вдвое. Через станцию курсирует 13 пар пассажирских поездов и 14 пар поездов пригородного сообщения.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).