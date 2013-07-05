«ВКонтакте» ведет переговоры с крупнейшими студиями для легализации музыкальных записей

Социальная сеть «ВКонтакте» ведет переговоры с крупнейшими мировыми звукозаписывающими студиями, чтобы пользователи сайта смогли легально слушать записи музыкантов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на основателя «ВКонтакте» Павла Дурова.

«Мы вместе с Warner Music, Universal Music и Sony Music ищем вариант, который устроит всех», - отметил Дуров. По его словам, «позитивные изменения в этой сфере» бдут в ближайшее время.

Дуров также сообщил газете, что социальная сеть работает по стандартам американского закона о защите авторских прав DMCA и удаляет аудио- и видеозаписи по требованию правообладателей.

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