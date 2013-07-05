Акции Samsung упали более чем на 3% на фоне низких продаж Galaxy S4

Южнокорейская компания Samsung потеряла более 3% стоимости на фоне низкого уровня продаж смартфона Galaxy S4, анонсированного в апреле.

Во втором квартале компании удалось продать новую модель только 74 млн пользователей, что почти в два раза меньше, чем прогнозировали эксперты. На фонде кризиса в Европе и медленного восстановления мировой экономики смартфонам высокого класса клиенты предпочитают бюджетные модели.

Операционная прибыль Samsung за второй квартал т.г. выросла до 9,5 трлн вон (8,3 млрд долл.), по сравнению с 6,5 трлн вон годом ранее. Результаты оказались ниже ожиданий аналитиков: ранее они прогнозировали рост до 10 трлн вон.

Не сбылись и прогнозы относительно объема продаж на уровне 58,6 трлн вон. За второй квартал показатель вырос на 16% — с 47,6 трлн вон до 57 трлн вон, передает "Газета.RU".

Как сообщал УНИАН, Samsung Electronics планирует закрыть свое неприбыльное подразделение настольных компьютеров, чтобы сфокусироваться на производстве планшетов и ноутбуков.

По данным аналитиков IDC, глобальные поставки ПК снизились на 14% в первом квартале 2013 года – падение стало крупнейшим для сегмента с 1994 года.

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