Перечень поездов с электронным билетом будет расширен

В ближайшее время Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) планирует расширить перечень поездов, в которых будет действовать электронный проездной документ, сообщили УНИАН в пресс-службе “Укрзализныци”.

Согласно сообщению, причиной этому стал рост популярности билетов, оформление которых не требует обращения в кассу.

«В целом, системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет пользуется все больше пассажиров. На сегодня через Интернет реализуется почти 8% билетов от общего объема », - цитирует пресс-служба начальника главного пассажирского управления “Укрзализныци” Нину Кострубицкую.

Справка УНИАН. Продажа электронных билетов через сайт «Укрзализныци» (booking.uz.gov.ua) на скоростные поезда «Интерсити+» внедряется с 5 февраля. На первом этапе внедрения продажи электронных билетов технология будет использоваться на поездах категории «Интерсити+», на втором этапе технологию продажи электронных проездных документов планируется применить на все пассажирские поезда внутреннего сообщения. Технология предусматривает, что пассажиры, которые оформили проездные документы через Интернет на поезда категории «Интерсити+», могут не обращаться в кассу за распечаткой билета на бланке проездного документа, как это было раньше, а смогут предъявлять самостоятельно распечатанный посадочный документ. Проводники будут считывать штрих-код такого посадочного документа, проверять его легитимность и обеспечивать посадку пассажиров на поезд.