Украина и США в октябре планируют провести заседание совета по торговле

Очередное заседание украинско-американского совета по торговле и инвестициям планируется провести в октябре 2013 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Как отмечается в сообщении, в ходе заседания будут осуждены “проблемные вопросы, волнующие и украинскую, и американскую сторону”.

«Председателем украинской части совета является первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов. Дата очередного заседания будет согласовываться. Ориентируемся примерно на октябрь 2013 года», - сказал министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов в ходе встречи с руководителем украинско-американского делового совета Морганом Вильямсом.

Один из важнейших вопросов украинско-американского диалога, отметил министр, это вопрос о защите интеллектуальной собственности.

«Мы работаем в этом направлении очень серьезно. Делаем шаги, чтобы прийти к нормальной цивилизованной ситуации. Сейчас подготовлен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав». И мы надеемся вскоре его принять», - сказал Прасолов.

Он также отметил, что в стадии доработки и подготовки к подписанию находятся договоры по легализации программного обеспечения не только с Microsoft, но и относительно программных продуктов других компаний.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен до конца 2013 года предпринять ряд мер по усовершенствованию системы учета прав на объекты интеллектуальной собственности в процессе их создания, коммерциализации и регулирования оборота нематериальных активов, а также предотвращению нарушения прав интеллектуальной собственности.

В сентябре 2012 года Конгресс США назвал Россию, Украину и Китай наиболее благоприятными из всех стран для деятельности нарушителей авторских прав. В декабре 2012 года офис Торгового представителя США призвал украинские власти следовать ранее принятым решениям и продолжить борьбу с нарушением авторских прав, в частности, на сайте еx.ua и на столичном рынке «Петровка».

Справка УНИАН. Украинско-американский совет по торговле и инвестициям создан согласно Соглашению о торговом и инвестиционном сотрудничестве между правительствами Украины и США от 2008 г.

С украинской стороны Совет возглавляет представитель Минэкономики, с американской - представитель Офиса торгового представителя.