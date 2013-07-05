В расследовании инцидента с "Протоном-М" появились новые факты

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала на 0,4 секунды раньше положенного времени, когда двигатели еще не вышли на режим, сообщил глава Роскосмоса Владимир Поповкин.

Вместе с тем он отметил, что ранний старт не мог быть основной причиной аварии 2 июля, и расследование инцидента продолжается.

"Там несколько версий, пока никакую не исключаем. Это стартовое оборудование, это система управления ракетоносителя и двигательная установка", - сказал глава Роскосмоса.

Тем временем вице-премьер Дмитрий Рогозин подтвердил, что пуски ракет-носителей "Протон-М" приостановлены до выяснения причин аварии, сообщает Русская служба Би-би-си.

Он также отметил, что авария "Протона" с тремя спутниками ГЛОНАСС на борту не привела к потере эффективности орбитальной группировки спутников, обеспечивающих работу российской навигационной системы.

Накануне прокуратура космодрома "Байконур" завела уголовное дело в связи с аварией при запуске ракеты-носителя, разбившегося сразу после старта 2 июля.

Как сообщал УНИАН, 2 июля т.г. на космодроме Байконур при пуске ракеты-носителя «Протон-М» возникла аварийная ситуация. Ракета-носитель упала и взорвалась на территории космодрома. Ракета должна была вывести на орбиту три российских навигационных спутника «Глонасс-М».