Польская PKP Cargо оценивает требования профсоюзов в 76 млн долл. в год

Варшава. Один из крупнейших в Европе железнодорожных перевозчиков грузов польская компания PKP Cargo оценивает выполнение требований угрожающих страйком профсоюзов в около 75,8 млн долл. ежегодно (1USD=3,3PLN).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отметив, что профсоюзы отказались согласиться на предложение правления, продолжая настаивать на повышении базовой зарплаты для всех сотрудников на более чем 10%, или на около 140 долл.

Пресс-служба сообщила, что правление предложило сотрудникам гарантировать трудоустройство после запланированной на осень этого года приватизации 50% минус 1 акция компании в течение трех лет, выплату 36,4 млн долл. "приватизационной премии" и еще 75,6 млн долл. в специальный фонд работников.

PKP Cargo отмечает, что повышение базовой зарплаты на 140 долл., как того требуют профсоюзы, де-факто - за счет социальных и пенсионных отчислений - приведет к росту расходов компании на зарплату каждого сотрудника в 250 долл.

"Реализация этого требования обходилось бы компании ежегодно в около 76 млн долл.", - отметили в PKP Cargo.

Пресс-служба заметила, что средняя зарплата в компании сейчас составляет около 1150 долл., что на 3% больше средней зарплаты в сфере предприятий в Польше.

Как сообщал УНИАН, в июне профсоюзы PKP Cargo объявили референдум о возможности проведения забастовки до 14 июля текущего года.

Кроме повышения зарплат, профсоюзы хотят, чтобы компания гарантировала трудоустройство всем сотрудникам с 25-летним стажем до пенсии, а также в течение 5-6 лет для всех других работников.

Справка УНИАН. Входящая в государственный железнодорожный холдинг РКР (созданный властями в 2001 году для реструктуризации отрасли) PKP Cargo является лидером среди работающих в Польше грузовых железнодорожных перевозчиков, доля которого на рынке традиционно превышает 50%.

В прошлом году компания сократила чистую прибыль более чем на треть - до более 80 млн долл. при выручке в больше 1,6 млрд долл.

В 2011 году компания, которую власти планируют вывести в этом году на Варшавскую фондовую биржу, получила рекордную за всю свою историю прибыль в 125 млн долл. - в почти в 6,5 раз больше, чем в 2010 году.