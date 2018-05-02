Чем билборды провинились

В Верховной Раде в конце мая был зарегистрирован законопроект авторства народного депутата Антона Яценко (фракция Партии регионов), касающийся размещения рекламы вдоль трасс и непосредственно в городской черте (законопроект №2182а). Однако документ не был внесен в повестку дня седьмой сессии парламента и не рассматривался профильным комитетом.

Может, документ не поднял бы столько шума, если бы уже через пару недель – к концу июня - Кабмин не одобрил и не направил в Раду законопроект, один в один повторяющий инициативу Яценко. Причем, как сообщил УНИАН сам парламентарий, он был весьма удивлен появлением правительственного законопроекта, как и «добровольно-принудительному» требованию отозвать свою инициативу. «Да, я читал законопроект Кабмина, был удивлен, что он повторяет мой», - сказал Яценко.

Основная идея документов – депутатского и правительственного - в том, что именно визуальная реклама – едва ли не главная причина большинства дорожно-транспортных происшествий в стране. Дескать, отвлекает внимание водителей и рассеивает их бдительность. Заметьте: не состояние дорог, не личная безграмотность и халатность водителей, не даже удручающее состояние автопарка, а именно билборды и ситилайты признаны основными «виновниками» автоаварий. И поэтому их использование нужно существенно ограничить, а лучше и вовсе запретить.

В частности, законопроекты запрещают размещать рекламу на тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках и аллеях. Нельзя размещать борды вне населенных пунктов на расстоянии меньше 10 метров от края проезжей части (сейчас такое расстояние составляет 5 метров). Рекламировать что-либо на поверхностях и опорах дорожных знаков, конструкций освещения, искусственных сооружений, в зоне транспортных развязок, мостов, путепроводов, в местах, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, тоже, понятно, нельзя.

Характерно, что ни правительственный, ни, тем более, депутатский законопроекты не содержат ссылки на исследования, которые бы прямо свидетельствовали о непоправимом «вреде» наружной рекламы в Украине.

Отсутствует и анализ экономических последствий принятия документов. А ведь высокая вероятность, что в случае принятия одного из них налоговые поступления в бюджет упадут, а рабочие места сократятся. К примеру, только в Киеве отчисления от размещения «наружки» составляют до 100 млн грн в год. И средства идут прямиком в местный бюджет.

Опыт подсказывает

«Странно думать, что если щит передвинуть на 5 метров, то люди перестанут на него смотреть. Более того, многочисленные исследования, проведенные за границей, свидетельствуют, что наружная реклама в восприятии водителя ничем не отличается от дома, дерева, куста, идущего человека. То есть, это - окружение, белый шум, что, как правило, не отвлекает от вождения», - рассказал УНИАН руководитель Ассоциации наружной рекламы Украины Артем Биденко.

По его данным, в 2005 году в России было проведено исследование, показавшие, что из 20 факторов отвлечения внимания наружная реклама заняла лишь 14 место, при этом машины ГИБДД «вышли» на 4-ое. В Великобритании, США, Нидерландах, Франции не единожды анализировали, влияет ли наружная реклама на аварийность – по разным методикам, вплоть до анализа движений зрачка водителя. И оказалось, что водители вообще мало реагируют на борды, а количество аварий растет как раз не возле рекламных щитов, а, как и положено, на нерегулируемых сложных перекрестках. В Германии исследования на специально обустроенном участке дороги показали, что водители отвлекаются на рекламу лишь в том случае, если они стоят в пробке, а в США пришли к выводу, что даже видеоэкраны не возымели статистически значимой связи с автомобильными авариями. Специалисты Центра исследования автомобильной безопасности Института транспорта в Виржинии утверждают, что аварии случаются возле видеоэкранов не чаще, чем в местах, где таких экранов нет.

«Ни в одной стране мира нет запрета на размещение рекламы вдоль дорог, в европейских странах нет ограничений на установку билбордов. Любые ограничения являются точечными и анализируются от случая к случаю. Более того, запрещают не рекламу, а, например, опасные конструкции. Но в Украине пошли дальше и решили запретить буквально все!», - посетовал Биденко.

При этом он подчеркнул, что сама по себе ситуация ведет не просто к уничтожению рынка – принятие закона упразднит до 90% рекламы на трассах и 60% рекламы в городах, но еще и плодит коррупцию для тех участников рынка, кто волею судеб еще сможет «побарахтаться» в замутненном правовом поле. Даром, что «барахтаться» смогут только «свои», а уж кто войдет в число «приближенных», зависит от личной изворотливости держателей рекламных площадей.

«Сегодня в Украине около 40 тысяч крупных конструкций. И вот до 70% этих конструкций предлагают одномоментно передвинуть или убрать. Кто будет мерить? Как узнать, на 10 метров отодвинут щит или на 9,5? Это ли не возможность ставить "невидимые" щиты под конкретные структуры - на частной территории? Никто щитов убирать не станет, у государства на это денег нет. Рекламу будут продавать нелегально – кто проконтролирует, что там размещено на Житомирской трассе на 105 километре?», - уверен Биденко. По его мнению, все это приведут лишь к одному - "помутнению" инвестиционного климата в отдельно взятой отрасли.

При этом, «свято место» долго пустовать не будет: рекламодатели найдут другие способы реализации своих рекламных бюджетов. Но кто от этого выиграет?

Напишем законов хороших и разных

Попытки урегулировать рынок «наружной» рекламы уже предпринимались. На минувшей сессии большая группа парламентариев – представителей разных комитетов и фракций, а также мэры городов представляли законопроект (№0944) об использовании визуальной рекламы, включающий все оговоренные аспекты – и аварийность, и размещение билбордов, и получение разрешений. Как пояснила УНИАН народный депутат Елена Кондратюк (фракция БЮТ), это был большой документ, за который успели даже проголосовать в первом чтении.

«Мы настаиваем на том, чтобы в сентябре вернуться именно к этому, проработанному варианту документа, принять его и наложить мораторий на внесение каких-либо изменений в правила игры на рынке», - подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, нужно идти эволюционным путем, а не революционным. «Мы за то, чтобы увеличить разбег между рекламными конструкциями до 50 метров на дорогах и 500 метров - на магистралях. Причем с 2016 года мы предлагаем ввести норму расстояния между конструкциями в городах – до 75 метров, а за их пределами – до километра», - уточнила Кондратюк.

Главной нормой уже проговоренного в сессионном зале законопроекта, по словам Кондратюк, остается порядок получения разрешений: правом выдавать разрешительные документы предлагают наделить Кабмин и непосредственно Укравтодор, который несет ответственность за состояние дорог.

«Если принять такой законопроект, то сокращение площадей, бесспорно, будет: до 30% в городах и до 50% за пределами населенных пунктов», - отметила Кондратюк.

Однако такие нормы не пугают ее коллег – нардепов и собственно рекламщиков. «Законопроект №0944 решает многие проблемы аварийности. В частности, там есть расстояние на аварийных участках, поддержка социальной рекламы и т.д», - отметил Биденко.

В свою очередь, народный депутат Игорь Шкиря (фракция Партии регионов) в комментарии УНИАН подчеркнул: «Я противник антирыночных методов. Если реклама во всем мире используется, то мы не можем быть островом невезения. Другое дело, что я против того, чтобы этим злоупотребляли и ставили щиты через каждые 10 метров, особенно в действительно аварийно-опасных местах. Везде должен быть разумный предел, но запрещать что-либо - нельзя. Я – против».

Характерно, что под натиском аргументов на компромисс согласился и Антон Яценко. «Законопроект №0944 – довольно взвешенный, я бы голосовал за него. Нужно проблемы решать, но, видимо, не таким радикальным образом, как предлагает мой документ. Легче всего все разрешить или наоборот все запретить. А должен быть механизм, который позволит решить проблему ДТП, а с другой стороны - не даст умереть рынку рекламы, поскольку это - рабочие места и налоги. Я не буду как великий инквизитор настаивать на принятии своего законопроекта. Думаю, к осени выйдем на некий компромиссный вариант», - подчеркнул Яценко, чем, признаться, немало удивил корреспондента УНИАН.

Скажу больше: в комментарии агентству Яценко предложил и правительственный законопроект доработать в части компромисса с участниками рынка. «Логично доработать правительственный законопроект, который похож на мой», - сказал Яценко.

Рекламщики с ним солидарны. По их мнению, если Рада примет обсуждаемые законопроекты, не приведенные к общему знаменателю с участниками рынка, то обречен не только рынок, но и сам документ. Уже через 2-3 месяца своего действия он начнет пробуксовывать и создавать еще большие риски. Брошенные на произвол судьбы наружные щиты очень быстро обветшают и создадут реальную и, что особенно важно, не предсказуемую угрозу, когда очередной «внезапный» ураган сорвет не только деревья, но и проржавевшие многотонные конструкции, за которыми ухаживать некому.

Но главное: достигнут ли законодатели своей цели? Сократится ли аварийность на дорогах? Наверняка не сократится. Лестно, что это понимают на рынке и отчасти в здании парламента. Понимают ли это в Кабмине? Вопрос остается открытым. Но ведь если не поймут, то благими, на первый взгляд, намерениями чиновники выстелют еще одну дорогу. Куда она приведет – догадаться не трудно.

Олеся Сафронова (УНИАН)