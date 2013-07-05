Госдума расширит действие антипиратского закона на музыку и книги

Госдума осенью проработает на законодательном уровне вопрос о защите авторских прав создателей музыки и произведений литературы, сообщил в пятницу спикер палаты Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Ранее Госдума приняла и президент подписал так называемый "антипиратский" закон, который ввел механизм блокирования сайтов, незаконно размещающих фильмы и другие видеопроизведения. Он вступит в силу с 1 августа 2013 года. В первоначальной редакции внесенного депутатами законопроекта предлагалось распространить его действие и на музыку, но парламентарии решили, что касаться он будет только фильмов. Закон был рассмотрен и принят в очень короткие сроки – чуть более чем за две недели.

"В отношении кинофильмов и видеопродукции закон уже принят и подписан, но от пиратов страдают и все творческие деятели: не только кинематографисты, но писатели, поэты и музыканты. Да, везде есть и свои особенности. Мы обсудим возможные законодательные инициативы подробно уже в ближайший вторник - на третьем заседании рабочей группы думского совета по культуре. И это – еще одна задача на осень", – сказал Нарышкин.