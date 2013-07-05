Приднепровская железная дорога перечислила в бюджет и целевые фонды 1,34 млрд грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-июнь текущего года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования около 1,342 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД.

В частности, в госбюджет направлено 567,84 млн грн, в местные бюджеты - 220,98 млн грн, взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 553,89 млн грн.

При этом в июне в бюджеты разных уровней и фонды соцстраха железная дорога выплатила 201,90 млн грн. Из них в госбюджет – 68,30 млн грн, в местные бюджеты – более 38 млн грн, в целевые фонды социального страхования – 95,76 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ПЖД перечислила в бюджеты всех уровней и целевые фонды 2,637 млрд грн.

В частности, в госбюджет дорога направила около 1,082 млрд грн, в том числе НДС - 860,506 млн грн, в местные бюджеты — 440,645 млн грн, взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 1,115 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога», - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек. В течение 2012 года в бюджеты различных уровней и целевые фонды социального страхования перечислено 2,637 млрд грн.