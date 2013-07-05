Украина продолжает поиск компромисса с ЕС по общему авиапространству

Государственная авиационная служба Украины в ходе проходящего седьмого раунда переговоров с Европейским Союзом по заключению Соглашения об Общем авиационном пространстве работает над поиском взаимоприемлемых компромиссов по проекту текста документа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Делегацию Украины на переговорах возглавляет председатель Госавиаслужбы Анатолий Колесник, ЕС - начальник отдела международных транспортных отношений Европейской Комиссии Филипп Бургело-Верне.

“Заключение Соглашения об Общем авиационном пространстве предполагает объединение авиатранспортных рынков Украины и ЕС, будет способствовать эффективной организации авиаперевозок и улучшению качества услуг, развитию транзитного потенциала нашего государства, интегрированию Украины в Европейские авиационные структуры и укреплению авторитета страны как авиационной европейского государства”, - отмечают в пресс-службе Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, переговоры по заключению Соглашения между Украиной и ЕС об Общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года.

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год, эти переговоры должны завершиться в течение 2013 года.

Целью заключения Соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционном сотрудничеству.