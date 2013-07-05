Производитель смартфонов HTC сократил прибыль на 83%

Чистая прибыль тайваньского производителя смартфонов - компании HTC во втором квартале 2013 года сократилась на 83%, до 1,25 миллиарда тайваньских долларов (42 миллиона долларов США) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствует отчет HTC о неаудированных финансовых результатах, сообщает РИА «Новости».

Компании удалось частично восстановить позиции после рекордно низкой прибыли в первом квартале, причиной которой стала задержка с выпуском флагманского смартфона HTC One из-за дефицита компонентов камеры. Несмотря на это, показатель чистой прибыли оказался ниже прогнозов аналитиков Bloomberg, ожидавших прибыли порядка 2,17 миллиарда долларов. В расчете на одну обыкновенную акцию неаудированная чистая прибыль HTC составила 1,5 тайваньского доллара.

Выручка производителя за апрель-июнь 2013 года сократилась на 22% до 70,7 миллиарда тайваньских долларов, хотя аналитики в среднем прогнозировали оборот порядка 72,8 миллиарда тайваньских долларов.

Как сообщает Digit.ru, из-за задержки HTC One не смог выйти на рынок раньше другого Android-конкурента - смартфона Samsung Galaxy S4. Хотя продажи устройства во втором квартале росли, масштабно повлиять на рост финансовых результатов они не смогли. Ожидается, что компания запустит компактную версию HTC One Mini в августе - ориентировочно на месяц раньше, чем могут состояться анонсы Samsung и Apple.

HTC в первом квартале стала девятой по продажам смартфонов среди глобальных вендоров с долей рынка в 2,4%, свидетельствуют данные IDC. Аналитики прогнозируют, что в третьем квартале продажи HTC One могут замедлиться, несмотря на запуски новинок, из-за острой конкуренции как со стороны лидеров рынка, так и со стороны бюджетных моделей от китайских производителей.