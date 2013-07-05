S&P понизило рейтинг Nokia

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг финской корпорации Nokia до "В+"с "ВВ-"и подтвердило краткосрочный рейтинг "В"со стабильным прогнозом, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств был снижен до "В+"с "ВВ-". Рейтинговое действие предпринято в связи с сообщением о сделке с Siemens, в рамках которой производитель приобретает 50% акций совместного предприятия Nokia Siemens Networks за 1,7 миллиарда евро. "Финансовые риски оцениваются как "агрессивные", хотя ранее были "существенными". Мы продолжаем оценивать бизнес-профиль Nokia как "слабый", - отмечается в релизе S&P.

Аналитики агентства считают, что позитивного влияния на финансовые показатели Nokia сделка не окажет, зато уменьшатся свободные денежные средства. Во втором полугодии, а также за весь 2013 год предполагается операционный убыток.

Стабильный прогноз сохранен, поскольку, по мнению S&P, компания сможет удержать сильные показатели свободных денежных средств в течение ближайших 12 месяцев, несмотря на операционные убытки.

"Повышение рейтинга Nokia возможно, если компания перейдет к операционной прибыли, однако это потребует увеличения доли на рынке в сегменте смартфонов и перманентной позитивной динамики показателя EBITDA", - добавляется в релизе. Уменьшение доли на рынке наряду с длительным периодом убытков в 2014 году и позже приведет к снижению рейтингов.

Nokia специализируется на производстве мобильных телефонов и разработке программного обеспечения для мобильных телефонов и КПК. Штат сотрудников компании превышает 123 тысячи человек. Ее продукция представлена в 160 странах мира.