Южная железная дорога внедрила электронную систему управления грузоперевозками

Южная железная дорога (ЮЖД) ввела в опытную эксплуатацию электронную систему управления грузовыми перевозками на участке ускоренного движения Полтава - Лозовая, сообщили УНИАН в пресс-центре ЮЖД.

Согласно сообщению, с помощью новой системы диспетчеры смогут максимально оптимизировать передвижение грузовых поездов.

«Новая система выводит на мониторы компьютера и на огромный электронный экран достоверные данные о местонахождении поездов, а также обеспечивает быстрый и удобный доступ к справочной информации. Отныне поездной диспетчер может принимать оптимальные решения по передвижению поездов», - сообщает пресс-служба.

По информации ЮЖД, внедрение системы стало возможно благодаря переходу на электронный документооборот.

Как сообщал УНИАН, система оформления перевозочных документов в электронном виде через систему «АС-Клиент-УЗ» была введена «Укрзализныцей» с 1 июля 2011 года, однако электронный документооборот использовался частично вместе с бумажными документами.

С начала 2013 года «Укрзализныця» расширила функции внутреннего электронного документооборота с клиентами грузоотправителями. В частности, ведомости платы за маневровую работу, подачу, уборку и пользование вагонами будут подписываться электронной подписью.