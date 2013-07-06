Движение большегрузных автомобилей по дорогам Украины ограничено из-за жары

Госавтоинспекция Украины напоминает водителям большегрузных автомобилей об ограничении движения по дорогам общегосударственного пользования с целью сохранения их от разрушения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в период повышенной температуры воздуха (более 28 градусов С) на территории Украины введено временное ограничение движения таких транспортных средств с 10.00 до 22.00 включительно.

О соответствующих ограничениях в движении водители также смогут узнать из информации на дорожных знаках и информационных щитах.

Как сообщал УНИАН, в ряде областей Украины в связи с жаркой погодой с 10 до 22 часов введено ограничение движения автомобилей массой более 24 т или с нагрузкой на ось 7 т.