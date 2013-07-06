«Би-би-си» решила приостановить вещание в 3D

Британская вещательная корпорация решила приостановить на неопределенное время трансляцию телепрограмм в трехмерном варианте. Причина - низкий интерес телезрителей, передает Русская служба Би-би-си.

Руководитель 3D-проекта на Би-би-си Ким Шиллингло сказала в интервью Radio Times, что экспериментальный проект "не пошел", потому что телезрители сочли "слишком хлопотным" смотреть передачи в трехмерном изображении.

По словам Шиллингло, в Британии телевизоры с функцией трехмерного изображения есть примерно в полутора миллионах домов, и только половина из этих зрителей посмотрела в 3D самую популярную из трансляций проекта - церемонию открытия прошлогодней Олимпиады в Лондоне.

Показатели рождественского обращения королевы и детского фильма "Мистер Вонючка" оказались еще более разочаровывающими: всего 5% потенциальной аудитории.

"Я не вижу особого интереса к 3D-телевидению в Британии", - призналась Ким Шиллингло. По ее предположению, люди относятся к просмотру телепередач иначе, чем к кино, где трехмерные фильмы собирают неплохие кассы - Нажать по крайней мере, собирали вначале.

Би-би-си запустила экспериментальный проект 3D-телевидения в 2011 году с намерением продолжать эксперимент два года. В трехмерном варианте транслировались, например, Олимпиада-2012, танцевальное шоу Strictly Come Dancing и другие передачи.

Среди самых первых 3D-трансляций был прошлогодний Уимблдон - теннисный турнир из серии "Большого шлема". В этом году Би-би-си транслирует в трехмерном варианте идущие в пятницу полуфиналы в одиночном разряде и будет транслировать женский и мужской финалы на выходных.

Полностью проект будет заморожен к концу года. Одной из последних трехмерных передач станет в ноябре специальная серия "Доктора Кто", посвященная годовщине сериала.

По словам Ким Шиллингло, Би-би-си не отказывается от идеи трехмерного вещания совсем - корпорация просто будет ждать и следить за рынком. Возможно, когда и если закончатся трудности в экономике, люди станут больше покупать новейших телевизоров с функцией трехмерного изображения, и тогда появится смысл попробовать еще раз.