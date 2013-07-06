В Украине открыты 18 морских портов для захода иностранных судов

Все 18 морских портов Украины без исключения открыты для захода иностранных судов.

Как сообщает Правительственный портал, это закреплено распоряжениям КМУ №466-р «Об определении Перечня морских портов Украины, открытых для захода иностранных судов».

Проект документа был подготовлен и вынесен на рассмотрение правительства Министерством инфраструктуры Украины с целью обеспечения реализации Закона «О морских портах Украины».

«Критерием включения в проект акта 18 морских портов является их возможность осуществлять должным образом, имеющимся оборудованием на соответствующих территориях и акваториях обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и экспедиционных работ, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, охраны портовых средств и судов с соблюдением требований международных договоров Украины, охраны окружающей природной среды и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности», – отметил министр инфраструктуры Владимир Козак.

В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены соответственно Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Порты Крымского региона – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский. Имеет Украина и свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае – их всего три – Ренийский, Измаильский и морской порт Усть-Дунайск. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.