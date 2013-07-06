В России резко снизились продажи билетов на поезда

Сокращение государственных субсидий на железнодорожные перевозки в 2013 г. вызвало рост цен на билеты и может привести к резкому сокращению подвижности населения, предупредили «Ведомости» человек, близкий к «дочке» РЖД — Федеральной пассажирской компании (ФПК), и сотрудник крупного билетного агентства. Второй собеседник знает, что в мае-июне произошло резкое падение продаж билетов на поезда дальнего следования: на 15% — по Москве, на 22% — по России. Сотрудник другого агента РЖД подтвердил, что продажи билетов сильно снизились.

В 2013 г. на компенсацию потерь ФПК от регулируемых тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах предусмотрены субсидии в размере 13,2 млрд руб., объясняет представитель ФПК. Расчетная потребность в субсидиях составляла 36,3 млрд руб., сообщает представитель РЖД.

«Перевозки в плацкартных вагонах убыточны примерно на 50%, выпадающие доходы пришлось компенсировать за счет пассажиров», — объясняет человек, близкий к ФПК.

«В соответствии с приказом ФСТ России была проведена дополнительная индексация — на 10% — тарифа на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Общее повышение тарифа по сравнению с прошлым годом составило 20%. Мы надеемся получить дополнительно 5,1 млрд руб», — сообщил представитель РЖД. В РЖД также планируют, что пассажирооборот в этом году снизится всего на 3% и ситуацию исправят обсуждаемые поправки к бюджету текущего года (прошли третье чтение в Госдуме), согласно которым РЖД получит дополнительно 10 млрд руб.

По подсчетам ИК «Регион», РЖД за первое полугодие потеряла около 1,3 млн пассажиров, или 2,5% трафика на поездах дальнего следования. Но падение убыстряется, в июне оно составило уже 5,7%, говорит заместитель гендиректора «Региона» Анатолий Ходоровский.

Частично пассажиры пересаживаются на самолеты (см. врез), полагает гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. «Билет в купейном вагоне еще в прошлом году приближался к стоимости авиабилета, а теперь РЖД получила — впервые в своей истории — возможность ввести динамический тариф на перевозки, — продолжает Бурмистров, — после чего в Санкт-Петербург из Москвы, например, можно уехать и за 2000 руб., и за 8000 руб., чем ближе к дате поездки, тем дороже. Билеты на самолет выходят дешевле».

Частичное перераспределение пассажиропотока привело к тому, что самолеты на внутренних рейсах летают с максимальной загрузкой, подтверждают топ-менеджер «Сибири» и представитель «Ютэйр», крупнейших перевозчиков на внутренних маршрутах.