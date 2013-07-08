В Сан-Франциско рухнул Boeing-777. Ущерб превысил 120 млн долл.

Материальный ущерб от крушения южнокорейского авиалайнера Boeing-777 при посадке в аэропорту Сан-Франциско 6 июля составил 137,3 миллиарда вон (около 120,1 миллиона долларов), передает информационное агентство Рёнхап.

Самолет с 16 членами экипажа и 291 пассажиром разбился, не долетев нескольких метров до взлетно-посадочной полосы, однако большинство из находившихся на борту людей уцелели, погибли две 16-летние девушки из Китая. 182 человека были госпитализированы.

По данным Рёнхап, сама авиакомпания Asiana Airlines, которой принадлежал разбившийся самолет, выплатит лишь 2,26% от общей суммы ущерба от авиакатастрофы. Boeing-777, находившийся в финансовом лизинге с 2006 года, был застрахован у девяти компаний на сумму 99,5 миллиона долларов, передает РИА "Новости".

Начатое расследование должно установить, стала ли эта авиакатастрофа - первая за четыре с лишним года на территории США - следствием отключения на летние месяцы курсо-глиссадной системы, помогающей пилотам заходить на посадку. На этот раз пилоты южнокорейского авиалайнера сажали самолет, определяя приближение к взлетно-посадочной полосе визуально. Погодные условия для этого, как утверждается, были хорошими.