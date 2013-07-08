«Визз Эйр Украина» начала выполнять три новых рейса

Компания «Визз Эйр Украина», первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, с 6 июля начала выполнять рейсы по маршрутам Киев-Вильнюс, Киев-София, Донецк-Дортмунд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейс Киев-Вильнюс выполняется 4 раза в неделю, Киев-София - 3 раза в неделю, Киев-Дортмунд - 2 раза в неделю.

На данный момент маршрутная сеть «Визз Эйр Украина» насчитывает 27 лоукост направлений из 4-х украинских аэропортов.

"С поставкой 4-го самолета и открытием 2-й украинской базы в Донецке в октябре 2013 года, «Визз Эйр Украина» планирует перевезти до 1 миллиона пассажиров в 2013 году", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Визз Эйр Украина» с 1 июля начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Харьков – Кутаиси (Грузия).

Авиакомпания с июля закрывает внутренние рейсы Киев-Симферополь по коммерческим причинам.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начал выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года. Авиакомпания планирует в 2013 году перевезти около 1,3 миллиона пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.