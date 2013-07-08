Железные дороги Украины сократили ежесуточную погрузку грузов на 4%

Железные дороги Украины в январе-июне 2013 года сократили ежесуточную погрузку грузов на 4% - до 974,3 тыс. тонн (15,9 тыс. вагонов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

В частности, в среднем в сутки Донецкая железная дорога грузила 358,5 тыс. тонн, Приднепровская - 317,8 тыс. тонн, Южная - 76,4 тыс. тонн, Юго-Западная - 95,5 тыс. тонн, Одесская - 71,3 тыс. тонн и Львовская - 54,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года железные дороги Украины сократили ежесуточную погрузку вагонов на 7,5% - до 1,027 млн тонн (16 тыс. вагонов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий парк грузовых вагонов «Укрзализныци» составляет 128,7 тыс., в т.ч. полувагонов - 59,9 тыс., крытых - 10,8 тыс., платформ - 7 тыс., цистерн - 10,6 тыс., цементовозов - 49 тыс., зерновозов - 12,2 тыс., думпкаров - 1 тыс., хоппер-дозаторов - 1,7 тыс., фитинговых платформ - 4 тыс., минераловозов - 3,8 тыс., вагонов других типов 11,9 тыс.

Парк частных вагонов составляет 58,9 тыс., в т.ч. 33,4 тыс. полувагонов. Доля частных вагонов к общему количеству грузовых вагонов в Украине составляет 31%, в т.ч. 34% полувагонов.