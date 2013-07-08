Новая редакция законопроекта об автотранспорте удовлетворит всех участников рынка - Козак

Новая редакция проекта Закона Украины «Об автомобильном транспорте» должна удовлетворить всех участников рынка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Козак во время совместного совещания министерства, «Всеукраинской Ассоциации Автомобильных перевозчиков» (ВААП) и "Укртрансинспекции".

Согласно сообщению, подготовка новой редакции законопроекта вскоре будет завершена.

«Наше сотрудничество с ВААП по созданию надлежащих условий для развития отрасли - продуктивное. В частности, хотелось, чтобы законопроект «Об автомобильном транспорте» уже был в парламенте. Но мы продолжаем учитывать замечания и предложения, чтобы в конечном итоге получить эффективный документ, который удовлетворит всех участников рынка », - цитирует пресс-служба Козака.

В то же время, народный депутат Игорь Шкиря отметил, что ВААП проводит конструктивную работу с Департаментом автомобильного транспорта и "Укртрансинспекцией" по подготовке нормативных документов и разработке конкретных мер, которые значительно усовершенствуют рынок автомобильных перевозок.

"Пока окончательный вариант проекта новой редакции закона «Об автотранспорте» дорабатывается с учетом предложений областных госадминистраций, Минэкономики и Минфина, в частности, касательно определения порядка распределения маршрутных сетей, которые формируются организаторами перевозок различных уровней. После учета замечаний и предложений, согласования заинтересованными ведомствами проект документа будет направлен в Кабинет министров», - отметил директор Департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры Дмитрий Петухов.

Вместе с тем, для решения актуальных вопросов деятельности автомобильных перевозчиков Мининфраструктуры планирует регулярно проводить селекторные совещания с областными государственными администрациями с участием представителей Укртрансинспекции и других контролирующих органов, во время которых планируется отработать механизм ликвидации «нелегальных» перевозок, обсуждать практику использования автотранспортного законодательства и предложений по внесению изменений в него .

В пресс-службе министерства также сообщили, что уже разработан Порядок ведения единого реестра маршрутной сети, который проходит процедуру государственной регистрации в Минюсте. Документ определяет механизм формирования, утверждения и ведения международных, междугородных, пригородных автобусных маршрутов общего пользования с соответствующими организаторами пассажирских перевозок, а также ведение единого электронного реестра. Продолжается активная работа по согласованию изменений в Порядок проведения конкурса на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования и по подготовке других документов.

«Считаю, что движемся мы в правильном направлении, но скорость этого движения лично меня пока не устраивает, поэтому хотелось, чтобы работа была продуктивной. Мы должны работать открыто и прозрачно, чтобы в результате наши инициативы сопровождались эффективными, позитивными и действенными шагами », - подытожил Козак.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины подписало отраслевое соглашение в сфере автомобильного транспорта с украинскими профсоюзами и работодателями о повышении уровня обеспечения социально-экономической защиты работников автотранспортных предприятий страны.

Справка УНИАН. Автомобильным транспортом в Украине перевозится около 85% пассажиров и 25% грузов от общего количества перевозок всеми видами транспорта. В первом полугодии 2013 наблюдается падение объема грузовых и пассажирских перевозок почти на 2% по сравнению с первой половиной 2012 года. В частности, на протяжении января-мая этого года автотранспортом общего пользования перевезено 67,6 млн тонн грузов и 1374,50 млн пассажиров.