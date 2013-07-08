Новым директором Украинской железнодорожной скоростной компании стал Игорь Бреус

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) приказом от 8 июля назначила директором Украинской железнодорожной скоростной компании (УЖСК) Игоря Бреуса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре “Укрзализныци”.

Согласно сообщению, Леонид Лобойко, возглавлявший УЖСК с 19 июня 2012 года, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года. УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей. Компания оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.